معلومات قد لا تعرفها عن الطفلة جنا عمرو بعد ظهورها في التريندات

أصبحت الطفلة جنا عمرو، الأكثر تداولًا على موقع "جوجل" في جمهورية مصر العربية، بعدما نشرت ظهرت الفنانة الصغيرة تهنئ المتابعين بعيد الفطر المبارك.

وظهرت جنا عمرو بصورة لها وكتبت عليها "عيد سعيد وكل سنة وانتوا طيبين، ليتفاعل معها العديد من المتابعين والذين علقوا وقال بعضهم "كبرتي وبقيتي عروسة"، كتب أخر "قمر ماشاء الله"، أيضًا "كل سنة

وانتي طيبة يا جميلة".

ويقدم إليكم "بوابة الوفد" نبذة عن الفنانة جنا عمرو.

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- جنا عمرو من مواليد 10 يونيو 200، وهي ممثلة مصرية

- تم اكتشافها عن طريق المخرج أكرم فريد عندما شاهدها في برنامج الأطفال الشهير ستار صغار الذي كان يعرض على قناة أبوظبي.

- قدمها أكرم فريد في فيلم سامي أكسيد الكربون وقدمت دور البطولة إلى جانب الفنانة الكوميدي هاني رمزي.

- وشارك ت في أفلام "سامي أكسيد الكربون في 2011 ومستر أند مسز عويس 2012 وحصل خير2012 وكلبي دليلي في 2013 وتوم وجيمي في 2013 وخطة جيمي في "2014.

- كما قدمت مسلسلات "الشوارع الخلفية في 2011 وجنى في بلاد العجايب في 2012 وحاميها حراميها في 2013 ولهفة في 2015".

- كما قدمت برنامج الليلة مع جنا في 2012.