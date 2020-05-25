شيرين بكتاش تطرح أولى كليباتها الغنائية بعنوان "انا انا"

طرحت الفنانه شيرين بكتاش اولى كليباتها الغنائية بعنوان " انا انا" والذي تعاونت من خلاله مع المخرج نصر كامل. والاغنيه كلمات وألحان طارق حكايات وتوزيع مصطفى البوب وتم تسجيلها في استديو طرب ميكس والكليب تم تصويره في إحدى الفيلل في منطقه المريوطية بالهرم تحت اداره المصور نينو. منطقه المريوطية بالهرم تحت اداره المصور نينو. الجدير بالذكر ان الفنانه شيرين بكتاش فنانه صاعده موهوبه متعدده المواهب الفنيه، انها الي جانب كونها مطربه فانها تعشق التمثيل.

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