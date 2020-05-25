الأوبرا تواجه كورونا بحفلات على اليوتيوب

لأول مرة تشهد حفلات عيد الفطر المبارك اختفاء الجمهور والاكتفاء بغناء مطرب الحفل ونقلها على الهواء، بسبب فيروس كورونا الذى انتشر فى العالم، ووضعت مصر اجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، وطبقت حظر التجوال ابتداءً من اول يوم العيد حتى نهاية الأسبوع، ليبدأ من الساعة الخامسة مساءً الى السادسة صباحاً وإيقاف وسائل النقل الجماعى ومنع التجمعات الكبيرة وغلق الأماكن العامة وجميع المحال التجارية والمتاجر والمطاعم والشواطئ والحدائق العامة والخدمات الترفيهية، ولذلك أعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفضائيات والتليفزيون خطة لجذب المشاهد، ضمن حملة «خليك فى البيت».

فى ثانى أيام العيد تستضيف لبنى عسل على قناة الحياة، الفنان مصطفى خاطر وعلى ربيع نجوم مسلسل عمر ودياب، للحديث عن كواليس العمل وردود فعل الجمهور وتحيى الفنانة أنغام حفلا غنائيا ثالث أيام عيد الفطر المبارك، على مسرح الصوت والضوء.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تفاصيل حفل المطربة أنغام المقرر اذاعته فى الساعة العاشرة مساءً الاثنين القادم ثالث ايام عيد الفطر المبارك، الذى يقام على مسرح الصوت والضوء عبر قناة DMC.

كما أعلنت دار الأوبرا المصرية عن حفلاتها التى تبثها من خلال حسابها الرسمى على قناة الثقافة باليوتيوب وبعضها يعرض أيضاً على القناة الثانية بالتليفزيون المصرى من خلال مبادرة «الثقافة بين إيديك»، والتى دشنتها وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ويحيى أول حفلات عيد الفطر المبارك، الفنان اللبنانى عاصى الحلاني، على أن يحل الفنان اللبنانى وائل جسار ثانى أيام عيد الفطر، ويختتم برنامج دار الأوبرا المصرية لثالث أيام عيد الفطر الفنان العراقى كاظم الساهر.

حديقة الأزهر

وتشهد حديقة الأزهر بالقاهرة، مجموعة حفلات غنائية متنوعة من دون جمهور على مدار 3 أيام عيد الفطر، حيث يحيى الفنان المصرى حميد الشاعرى والفنان هشام عباس حفلات أول أيام عيد الفطر المبارك، ويحيى الفنان مدحت صالح والفنان محمد فؤاد ثانى أيام عيد الفطر المبارك، ويختتم حفلات ثالث أيام عيد الفطر الفنان علاء عبد الخالق والفنانة حنان.

حفلات أونلاين

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وتقدم فرقة «ديسكو مصر» حفلها الإلكترونى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، والذى يبث عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات «اليوتيوب»، ويقدم الثنائى ويجز ومروان موسى حفلهم الإلكترونى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، على أن تعرض الحفلات للمتابعين فى تمام الساعة العاشرة.

كما تعرض قناة ماسبيرو زمان برنامج سهرة سعيدة ولقاءات مع النجوم سعاد حسنى وفريد شوقى ونور الشريف وبوسى وليلى علوى وفاروق الفيشاوى وعلى مدار ثلاثة أيام عيد الفطر تعرض القناة فى الثانية ظهرا مسرحيات السكرتير الفنى والعيال كبرت وجوليو ورومييت.. وفى السهرة

فى الساعة ١١ مساء على مدار ايام العيد تعرض القناة حلقات من برنامج ليلتى مع سمير غانم وعلاء ولى الدين وبالنسبة لقناة نايل سينما فسوف تذيع فى الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الثلاثاء حلقة من برنامج كلوز أب

حيث شاء القدر أن يكون آخر لقاء تليفزيونى مطول للفنان إبراهيم نصر قبل وفاته فى كلوز اب على مدار ساعتين حاورته الاعلامية انجى على فى رصد حقيقى لحياته الفنية والشخصية .. تحدث إبراهيم نصر برغبة حقيقية فى البوح والتسامح مع كل شيء.

كلوز أب اخراج كريم سمير، إعداد سيد شعبان.

وتعرض قناة نايل سينما فيلم عسكر فى المعسكر.. الجزيرة ..المصلحة ... كتكوت ..بنات العم كما تعرض سينما اول ايام العيد برنامج أكشن وحلقة مع الفنان سيد رجب بينما تعرض ثانى وثالث ايام العيد حلقتين من برنامج كلوز اب مع الفنانة نرمين الفقى.

وتعرض قناة نايل كوميدى مجموعة من المسرحيات منها حزمنى يا .. سك على بناتك.. ريا و سكينة.. غزل البنات، وتعرض نايل لايف أيضا مجموعة الأفلام منها صعيدى رايح جاى ..واحدة بواحدة .. فيفازلاطا .. البنات عايزه ايه .. ايس كريم فى جليم.

أما قنوات mbc فتقدم أربع حفلات فنية مباشرة خلال أيام عيد الفطر لكل من محمد عبده، نجوى كرم، راشد الماجد، ماجد المهندس، وذلك عبر منصة شاهد VIP الفيديو حسب الطلب، تحت شعار «معيدين معاكم» لتسلية الجمهور خلال إجازة العيد، فى ظل إجراءات التباعد الاجتماعي.

تعرض روتانا فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، عرض الفيلم الكوميدى «فص ملح وداخ» بطولة عمرو عبدالجليل، صفية العمري، ويزو، من إخراج تامر بسيوني، وتدور أحداث الفيلم حول لعنة تصيب أحد المسارح المهجورة.