تفاصيل وموعد حفل الكينج محمد منير أون لاين

يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم الجمعة 29 مايو، لايف على قناة احد شركات الاتصالات عبر موقع الفيديوهات

العالمي يوتيوب" في تمام الساعة العاشرة مساء.

ومن المقرر أن يقدم الكينج خلال الحفل مجموعة

متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديث التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

ويذكر ان طرح مؤخرا الكينج محمد منير اغنية" مهموم" كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.