بالفيديو.. دور شطرنج فيلم العيد على يوتيوب

فاجأ صناع الفيلم حاصد الجوائز دور شطرنج جمهور السينما بطرح الفيلم بقناة فن وأدب وحياة على يويتوب في أول أيام عيد الفطر المبارك في لفتة جميلة مع توقف دور عرض السينما في مصر والعالم . توقف دور عرض السينما في مصر والعالم . الفيلم بطولة سامح الصريطي، رامي غيط، صبري عبد المنعم، منير مكرم ومن تأليف خالد الشيباني وإخراج رامي أيمن . خالد الشيباني وإخراج رامي أيمن . وكانت آخر الجوائز التي حاز عليها الفيلم أفضل فيلم بمهرجان جرش الدولي بالأردن "البرونزية" 2019 كما حاز مؤلفه "الشيباني" في نفس العام على جائزة أحسن مؤلف من مهرجان الساقية بمصر .

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