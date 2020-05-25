غدًا.. نانسي عجرم تحتفل بعيد الفطر أون لاين

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل فني من مدينة بيروت، وذلك غدًا الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيقام الحفل بمناسبة العيد في موقع خاص من دون حضور مباشر من الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على قناة نانسي عجرم

على يوتيوب.

تأمل الفنانة نانسي عجرم أن ينال هذا الحفل إعجاب جمهورها في جميع أنحاء العالم، وتسعى من خلاله إلى نشر رسالة حب وأمل وتكافل، وستقدم فيه عددًا من أشهر أعمالها مثل "بتفكر في إيه"، و"بدنا نولع الجو".

قالت نانسي عجرم: "أشعر بالكثير من الحماسة إزاء هذه الحفلة الاستثنائية، إذ تمثل"أملًا بلا حدود"، أكثر من مجرد حفلة غنائية لأنها تتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الإنسانية لمساعدة العائلات في لبنان والعالم للتعامل مع الضغوطات الاقتصادية والتحديات الأخرى التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت: "على رغم التباعُد الذي نعيشه اليوم تجمعنا الموسيقى مرة أخرى على فعل الخير وتوحدنا للتغلب على هذه المحنة".