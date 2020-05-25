حياة الفهد توضح حقيقة تمويل إبن شخصية عربية نافذة لمسلسها "أم هارون"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ على الإتهامات التي طالت مسلسلها "​أم هارون​" الذي عرض في الموسم الرمضاني الفائت وأثار الكثير من الجدل، ولاسيما بسبب القصة التي يناقشها وهي حياة اليهود في منطقة الخليج ولاسيما الكويت.

وأوضحت فهد في ردّها الجديد هذا، ما حكي عن قيام إبن شخصية عربية نافذة بتمويل المسلسل، إذ نشرت صورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كتبت فيه:"خصوص ما يتم تداوله عبر الوسائل المرئية أو السمعية من إحدى المحاميات أن إبن أحد الشخصيات في الدول العربية البارزة داعم لمسلسل أم هارون عار عن الصحة نهائيا".

وتابعت: "المسلسل إنتاج حصري لمجموعة ام بي سي ومنفذ العمل مؤسسة الفهد للإنتاج وشركة جرناس فقط لا غير ولا يوجد أي تمويل آخر للعمل نهائيا، المسلسل لم يعرض على تلفزيون الكويت لا كعرض شراء أو كمنتج منفذ ولم يصور في دولة الكويت نهائيا".

وختمت كلامها: "أي جهة إعلامية أو شخصية تقوم بتلفيق إشاعات ستقوم مؤسسة الفهد للإنتاج الفني برفع قضايا عن كل مدع وعن كل إشاعة".

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