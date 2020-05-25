شاهدوا توأم كيم كارداشيان العربية.. بالصور‎

ميرنا وليد - بيروت - عبارة "يخلق من الشبه 40" لم تأتي عن عبث، فعلاً بعض الناس تتشابه والى درجة كبيرة.

وفي هذا الاطار، تم تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنسخة عربية من النجمة العالمية ​كيم كارداشيان​، وهي نجمة ستار اكاديمي، الفنانة المصرية ​ميرهان حسين​، التي اشتُهرت في ستار أكاديمي بجمالها وبقدراتها التمثيلية الى جانب صوتها الجميل.

وبعد إنتشار الصور، لاحظ الجميع أن الشبه كبير جداً بينهما، واعتبر الجمهور انّهما تمتلكان لون الشعر نفسه، بالإضافة الى شكل العينين اللوزيتين الكبيرتين الى جانب شكل الوجه البيضاوي بالخدود المرتفعة البارزة والشفتين المنتفختين والأنف الناعم.

ونالت الصور آلاف الاعجابات والتعليقات من قبل الجمهور الذي أيّد فكرة أنّ ميرهان هي تماماً كتوأم كارداشيان.