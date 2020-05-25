تامر حسني يطرح كليب "وانت معايا" مع الشاب خالد وعبد الفتاح الجريني-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​تامر حسني​ فيديو كليب أغنية "وانت معايا" التي كانت صدرت ضمن ألبومه "عيش بشوقك" عام 2018، ولكن بتوزيع جديد، وشاركه الغناء فيها كل من الفنان الجزائري ​الشاب خالد​ والفنان المغربي ​عبد الفتاح الجريني​ والفنان التونسي بلطى، وحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني ​سعيد الماروق​.

يذكر أن تامر كان قد طرح مؤخراً أغنيته الجديدة "الأصل مصري" لمناسبة شهر رمضان، وهي من كلمات الشاعر والسينارسيت أيمن بهجت قمر ومن ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع الموزع الموسيقي علي فتح الله.

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