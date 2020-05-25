مخرج "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني يعزل نفسه بعد إصابة رجاء الجداوي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج ​أحمد شفيق​ إلى أنه لجأ لعزل نفسه وإتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة وذلك بعد معرفته بإصابة الممثلة المصرية رجاء الجداوي ب​فيروس كورونا​، خاصةً أنها كانت تشارك في مسلسل "لعبة النسيان" الذي كان يخرجه وعرض خلال الموسم الرمضاني الفائت.

وقال شفيق أنه فوجئ بسماعه خبر إصابة الجداوي بفيروس كورونا حيث إنه استيقظ على الخبر وهذا ما تسبب له في حالة من القلق خاصة أن الفنانة رجاء الجداوي كانت بآخر أيام تصوير مسلسل “لعبة النسيان” بحضور عدد كبير من أبطاله.

وأكد أنه لم تظهر عليها أي أعراض مرضية حتى الآن ، متمنيًا أن تمر هذه الأزمة بسلام.

يذكر أن مسلسل لعبة النسيان من بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وإنجي المقدم وعلي قاسم ومن إخراج أحمد شفيق.

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