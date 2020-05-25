محمد عساف يطرح "دلع دلعونا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الفلسطيني ​محمد عساف​أغنيته الجديدة بعنوان "دلع دلعونا" عبر "يوتيوب"، من كلمات وألحان رزق الجوجو، توزيع وهندسة صوتية محمد خيرة، وأشرف عليها فنيا أنس النجار.

ومن ناحية أخرى، كان كشف الحساب الرسمي لمسابقة ” tccandler” عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عن قائمة أجمل وأوسم وجه في العالم لعام 2020، إذ يتنافس ضمنها هذا العام أكثر النجوم والنجمات وسامة حول أنحاء العالم، وتضمنت القائمة إسمين عربيين.

ففي فئة الرجل ضمت القائمة إسم عساف، والذي يتنافس مع نجوم عالميين منهم الممثل العالمي براد بيت والممثل العالمي مايكل بي جوردن.

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