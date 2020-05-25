المتابعون يعيدون تداول صورة محمد رمضان مع زوجته الأولى

ميرنا وليد - بيروت - أعاد المتابعون تداول صورة الفنان المصري ​محمد رمضان​ مع زوجته الأولى، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده صادف يوم أمس 23 من شهر أيار/مايو، إذ كان رمضان نشر لهذه المناسبة صورة تجمعه بزوجته السيدة نسرين عبدالفتاح وأولاده حنين، علي، كنز.

وإبنته حنين هي من زوجته الأولى، التي إرتبط بها في العام 2008 أي عندما كان بعمر الـ 20.

ويُشار إلى ان زواج رمضان الأول استمر لمدة 4 سنوات لينتهي بالانفصال عام 2012، وبنفس العام ارتبط الفنان المصري بزوجته الثانية نسرين وأنجب منها علي وابنته الثانية كنز.

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