كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إنجي علاء تشيد باستفتاء الخليج 365 الفني لدراما رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت المؤلفة إنجي علاء باستفتاء الخليج 365 الفني وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت إنجي علاء قائلة: "أنا سعيدة جدًا ان مؤسسات إعلامية كبيرة زي الخليج 365 وراديو إنرجي بيحتذوا بجوايز الأوسكار اللي بتخصص جايزة لكل صانع عمل من الصناع عن إبداعه في شغله ومساهمته في نجاح أي عمل درامي سواء من مصممين الأزياء الدرامية أو مهندسين الديكور أو مديرين التصوير أو مؤلفين الموسيقى التصويرية وغيرهم زي باقي الأقسام اللي بتاخد حقها لأني بردو مؤلفة ولما ألفت مسلسل بلا دليل وقصة لعبة إبليس لقيت استفتاءات كتيرة بتهتم بالمؤلف وده طبيعي".

وتابعت قائلة: "إنما استغربت ان قليل بيهتم بكل الصناع بالرغم من ان شغل كل واحد فيهم لو مفيهوش إبداع ومش بيوَصَّل الدراما صح للمشاهد ممكن يضر بالعمل ككل فبرافو الخليج 365 وراديو إنيرجي وشكرا ليكم ولتقديركم للفن ونتمنى نشوف ده عند الكل لأنه هيشجع الجميع على الإبداع وهيفيد الصناعة ككل".

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وحصدت إنجي علاء نسبة تصويت عالية في استفتاء الخليج 365 الفني اليوم الاثنين الموافق 25 مايو 2020، حيث بلغ عدد الأصوات 15433 صوت، 38.49% وذلك في الاسبوع الأول من التصويت وتحتل المركز الأول في الصدارة كأفضل ستايلست.

والجدير بالذكر أن المؤلفة إنجي علاء قد صممت الأزياء الخاصة بمسلسل ''النهاية'' ونالت تصميماتها إعجاب الجمهور وهذا ليس التعاون الأول مع زوجها الفنان يوسف الشريف.

وشاركت "إنجي علاء" مؤخرًا في مسلسل ''بلا دليل" الذي من تأليفها وحقق نجاحاً كبيرًا، وشارك في بطولته كل من خالد سليم، درة، نيقولا معوض، حازم سمير، ديانا هشام، مها نصار، إنعام الجريتلي، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، عمر الشناوي، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.