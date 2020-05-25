كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إنجى علاء تتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ستايلست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت الستايلست، والمؤلفة إنجى علاء، على نسبة عالية في استفتاءكأفضل ستايلست، حيث كانت الأصوات 15363 صوت، مايعادل 38,4%.

تخرجت إنجي علاء من كليه الإعلام قسم صحافة من الجامعة الامريكية بالقاهرة ، وبالإضافة الي دراستها للصحافة فدرست علوم سياسيه ودراما في مسرح الفلكي وتخصصت في تصميم أزياء الشخصيات الدرامية والمؤثرات الخاصة بالمكياج و شغلت منصب نائب رئيس تحرير جريدة الجامعة الأمريكية (CARAVAN) وبعد تخرجها مباشرة عملت بمجال الصحافة ثم أصدرت مجلتها الخاصة مجلة يوفوريا وفي عام 2009 تزوجت من الفنان يوسف الشريف ثم اتجهت في عام 2010 للعمل كاستايلست خاصه بالفنان يوسف الشريف في مسلسل المواطن اكس.