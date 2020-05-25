تراند اليوم : بالفيديو – هيثم شاكر يطرح كليب أغنية لحقتيني

قام المطرب هيثم شاكر، بطرح أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “لحقتيني” عبر بموقع يوتيوب.

وتأتي الاغنية بمناسبة بعيد الفطر المبارك، ليكون الكليب الثانى من ألبومه الأخير “معرفة قديمة” الذى طرحه العام الماضى، بعدما طرح الكليب الأول بعنوان “ماتوصونيش” بالتزامن مع الألبوم.

أغنية “لحقتيني” من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصوير كليب في اليونان مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس.

فريق عمل مسلسل حب عمري

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مسلسل “حب عمرى” تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

أغنية مسلسل حب عمري

قام هيثم بغناء تتر المسلسل الذي نشره على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وسجل التتر أكثر من 20 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على “يوتيوب”.

التتر بعنوان “عمري”، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، ويشهد “حب عمري” الانطلاقة الغنائية الأولى لهيثم في عالم التترات الرمضانية.