تراند اليوم : تعرف علي طقوس ” يسرا ” في البيت بسبب فيروس كورونا

حرصت الفنانة الكبيرة يسرا على تهنئة الشعب المصري بعيد الفطر المبارك.

وقالت الفنانة يسرا خلال استضافتها ببرنامج التاسعة مع الاعلامي وائل الابراشي بالتلفزيون المصري إن عيد الفطر هذا العام مختلف تماما عن الأعياد السابقة، ولكن علينا ان نتفاءل ويكون لدينا طاقة إيجابية لتخطي هذه الفترة الصعبة.

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وأضافت أنها ملتزمة بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها حريصة على العزل المنزلي وإتباع كافة الإجراءات والضوابط الصحية.

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.