تراند اليوم : ملكة جمال .. الظهور الأول لزوجة الفنان محمد رمضان في عيد ميلاده – إتفرج

احتفل النجم محمد رمضان بذكرى ميلاده الـ33، والتي توافق اليوم السبت 23 من مايو الجاري، حيث ولد في عام 1988 بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة.

وشارك رمضان جمهوره على حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، بصورة من احتفاله بعيد ميلاده، ظهر فيها مع زوجته وأبناءه الثلاثة كنزي وحنين وعلي رمضان، وأمامهم كعكة كبيرة تحمل اسم “البرنس” تزامنًا مع عرض مسلسله في السباق الرمضاني الحالي.

كما علق على الصورة قائلًا: “عيد ميلادي مع عائلتي الحبيبة”، وانهالت عليه التعليقات من قبل الجمهور الذي حرص على تهنئته بهذه المناسبة السعيدة.

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