هذه نتيجة فحص الكورونا الذي خضعت له دينا الشربيني بعد مخالطة رجاء الجداوي

أكد مصدر في وزارة الصحة على خضوع الفنانة دينا الشربيني لفحص عاجل لفيروس كورونا عقب مخالطتها النجمة رجاء الجداوي، وأظهر التحليل أن عينة الشربيني "سلبية" وتأكد حتى الآن عدم إصابتها بالمرض، كما خضع بعض نجوم مسلسل "لعبة النسيان" للتحليل نفسه، ولم تظهر حالات مرضية بينهم حتى الآن.

المصدر نفسه أكد حصول معامل وزارة الصحة على "مسحة" من الفنانة دينا الشربيني وبعض النجوم المخالطين للنجمة رجاء الجداوي في كواليس تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، حسب بروتكول الفحص المتبع في مصر، وتبين أن كل العينات سلبية "حتى الآن" وتم منحهم بعض النصائح العاجلة ومن أهمها متابعة درجة الحرارة الجسم وعدم التهاون مع أي التهاب في الحلق أو أزمات تنفسية، ومحاولة التواجد في مكان معزول لمدة 14 يوما على الأقل والإبلاغ فورا عن أية أعراض تظهر على الخط الساخن المخصص لاستقبال حالات الاشتباه في الإصابة بالمرض.

يذكر أن أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى، طلبت من جميع محبيها الدعاء لوالدتها بتجاوز أزمة إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت أن والدتها فوجئت فجر أمس بارتفاع شديد في درجة الحرارة والتي تخطت الـ39 مئوية، وأن الأسرة قررت على الفور بإجراء تحاليل مسحة الـPCR.

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اضافت إن والدتها لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا، ولكن ارتفعت حرارتها بشدة، وبعد فحص الرئة تبين وجود بعض الالتهابات فخضعت لفحص الفيروس وظهرت نتيجة العينة إيجابية، وعلى الفور تم التواصل مع وزارة الصحة واستجابت وزيرة الصحة هالة زايد سريعا وأمرت بإرسال سيارة إسعاف مجهزة بكل المعدات لنقلها إلى مستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية للخضوع لبرتوكول العلاج ومتابعة الحالة الصحية مع عزل جميع المخالطين.

وشاركت رجاء الجداوي ودينا الشربيني في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع عدد كبير من النجوم منهم محمود قابيل، أحمد داوود، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، علي قاسم، هديل حسن، هنا داوود، حسن مالك، الطفل آدم وهدان، أسماء جلال، أسماء أبو اليزيد.