هكذا ردّ راغب علامة على معجبة طلبت يد نجله لؤي

حلّ السوبر ستار اللبناني راغب علامة ضيفًا استثنائياً على شاشة "ام تي في" اللبنانية بمناسبة عيد الفطر السعيد مع الزميل محمد قيس برفقة ابنه الصغير لؤي .

خلال الحلقة طلبت إحدى معجبات راغب يد ابنه الصغير لؤي لإبنتها على الهواء فضحك كثيرًا وشكرها على حبها له.

وقال راغب إن نجليه (خالد ولؤي) يغاران كثيرًا على والدتهما جيهان أكثر منه، ويشبهانه بنسبة ٨٠٪، ويشبهان أمها بـ ٢٠٪.

وأعرب راغب عن فخره بنجليه خالد و لؤي، قائلا: "ربّيتهم على التواضع والانسانيّة في بلد يصنّف الناس مناطقياً وطائفياً، وليس لديّ أي مشكلة بالزواج المدني، والدولة المدنية".

وعن ابنه لؤي الذي كان موجوداً معه في الحلقة قال: "الأول دائماً على صفّه، وكان يُعفى من الامتحانات بسبب تفوّقه، ويعتبر أن هذا الأمر عادي بالنسبة له، فهو عمره ١٩ سنة ويعمل من الصباح إلى المساء.. لذلك أنا فخور جداً به لأنه رجل مسؤول وعلى قدر المسؤولية".

سأستخدم الـ "تيك توك" بما يناسبني

وفيما يتعلق بتطبيق "تيك توك" اشار راغب إلى أنه "سيقوم بالأمور التي تليق به وتتناسب مع عمره وشخصيته"، لافتاً إلى أن "لؤي وخالد هما من قام بتشجيعه على الدخول إلى هذا التطبيق".

وعن اختيار التطبيق له لتعاون فني كبير في العيد قال راغب: " لديهم أسبابهم ليتواصلوا معي وسيكون هناك تعاون بيني وبينهم وهناك عدة أفكار سنعمل عليها ".

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وبفقرة "صديق أو مش صديق"، رأى راغب أن الكذب والغدر هما من يحكمان علاقته بالغير، ولا يصدّق سوى ١٠ بالمئة مما يُقال على السوشيال الميديا، مستغرباً من قام باشاعة موت فيروز، متمنياً لها العمر الطويل.

ونزولاً عند طلب محمد بأن يطرح راغب سؤالاً على فيروز فسألها: "لماذا غابت صاحبة الصوت الملائكي عن أعمال زياد الرحباني العبقري الذي لا يشبهه أحد؟

ولفت إلى أن "سفيرتنا الى النجوم فيروز هي حبيب، ومن الحرام أن نقول عنها صديق،بل هي حبيب ما بعد حبيب".

ورفض علامة أن يكون هناك أغنية مفضلة له لـ فيروز من ريبورتوارها الفني، لافتاً الى انه "لم يطالب برؤيتها، لانها فيروز كبيرة في هالتها ومقامها، وفي حال أرادت أن تراني أعتبر نفسي ولدا صغيرا أمامها".

وعن نجوى كرم قال: "صديقة وهي كانت متفائلة قبل أن أغني أغنية "طار البلد"، لكن أنا كنت أرى الأمور من منظار آخر، ولا أتذكر أنها وجهت اللوم لي على اختياري لهذه الأغنية".

وعن عاصي الحلاني قال: "صديق وهو رجل محترم وليس غدار ونفسيته طيبة ورجل بمواقفه".