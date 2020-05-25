شهيرة ترد على اتهامها بإهانة محمود ياسين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية شهيرة، على الاتهامات التي وجهت لها مؤخرًا حول إهانة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، بعد نشر صورة له أسفل صورتي الفنان أمير كرارة والفنان أحمد عز.

شهيرة، ردت على الهجوم الذي تعرضت له من قبل محبي الفنان محمود ياسين، قائلة في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “إلى جمهور محمود ياسين العظيم.. اللي من إمبارح غاضب مني واللي بعتلي رسايل زعلانين مني إزاي أضع صورة محمود ياسين (تحت) في البوست ده”.

وأضافت: “كان لابد أن أضعه في مكانه الصحيح ليس لتاريخه فقط، ولكن لأنه أكتر فنان في مصر قدم أعمال وطنية وأكتر من أربع أعمال وكان فيهم مش بيحارب إرهاب لكن بيحارب اسرائيل وخاصة حرب أكتوبر طيب كل ده جميل.. أنا بقي تفتكروا عملت كده ليه، عشان بهتم بالعمل الأجد اللي هو في وجدان الناس حاليا، ولا يعقل أن أقلل من أعمال زوجي الخالدة الآن بعد مرور السنوات الطويلة، إنما كل ما في الأمر أني تواضعت قليلا”.

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وأنهت كلامها قائلة: “ربنا يبارك في كل الفنانين اللي أثروا في وجدان الناس وساعدوا في زرع الانتماء والحب لوطنهم أكتر وأكتر يحيا جيش مصر العظيم”.

يذكر أن شهيرة، علقت على الصورة المثيرة للجدل قائلا: “عاش عاش عاش الجيش المصري خير أجناد الأرض الله يحميكم ويبارك فيكم ودايما رافعين راية مصر عالية يا أبطال ومهما تكلمت فإن كلامي لا يساوي جناح بعوضه بجانب شجاعتكم وبطولاتكم وتقديم أرواحكم فداء الوطن... وعاش الفن المصري القوة الناعمة لما قدمه على مر السنين من مستوي عال ومؤثر في وجدان الشعب من أعمال وطنيه لا تنسي حتى اليوم بداية من (الرصاصة لا تزال في جيبي) مرورا بفيلم (الممر) حتى رائعة (الاختيار) شكرا للفن المصري شكرا لأبطال الأعمال الفنية وزملائهم محمود ياسين أحمد عز وأخيرا أمير كرارة”.

واختتمت رسالتها قائلة: “أوجه إعجابي وفخري بآخر عمل الاختيار للمؤلف باهر دويدار والمخرج المبدع بيتر ميمي والفنان الرائع أمير كرارة وزملائه المبدعين الحمد لله بلدنا بخير والفن المصري بخير الله أكبر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.