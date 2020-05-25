رنا شميس: الناس باتوا يحذرون مني بسبب "مقابلة مع السيد آدم"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية رنا شميس عن سعادتها بما حققته بشخصية "ديالا العباس" في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" تأليف وإخراج فادي سليم.

وقالت شميس في إطلالة إذاعية إن مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" الذي عُرض في رمضان 2020 جعل الجمهور ينسى جو الاكتئاب العام والحزن بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفة أن هذا العمل الدرامي يُعتبر جديد نوعاً ما بما يحمله من إثارة وتشويق فالدراما السورية لم تُقدم مثل هذه الأعمال منذ وقت طويل بحسب قولها.

وأوضحت شميس أن هذا العمل الذي أُعجب به الشارع العربي والسوري كان نتاج تضافر جهود طاقم عمل كامل من الصغير إلى الكبير، مبينة أن النص والسيناريو كان قد تم تدقيقه بشكل كبير من المؤلف (فادي سليم) بالإضافة إلى وجود محام مختص وطبيب شرعي.

وأكدت الفنانة أن التفاصيل الدقيقة التي وجدت في النص ساعدتها كثيراً على تحويل الشخصية من ورق مكتوب إلى شخصية من لحم ودم، كما بينت أنها حاولت أن تؤدي شخصية شريرة مبتكرة ليست كلاسيكية وتشبه غيرها، لتظل في ذاكرة المُشاهد.

وكشفت شميس أن شخصية "ديالا العباس" كُتبت خصيصاً من أجلها، وأنه عند انتهاء تصوير مسلسل "عن الهوى والجوى" اتصل بها فادي سليم وقال لها إنه سوف يكتب من أجلها شخصية شريرة في عمل درامي فوافقت على ذلك، مضيفة أن الجزء الثاني من العمل لا يقل أهمية عن الجزء الأول بل على العكس سيكون هناك مفاجآت كثيرة فيه.

وفيما يخص الصفعة التي تلقتها "ديالا" من زوجها "يوسف – لجين إسماعيل" حيث أحدث هذا المشهد ضجة وتداولا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في تعبير من قبل المتابعين عن فرحهم لأن هذه الشخصية الشريرة صُفعت، أشارت شميس إلى أنها أيضاً كانت سعيدة عند عرض هذا المشهد وأن الفنان لجين إسماعيل كان على انتظار دائم لهذا المشهد لكي يسترد حقه كرجل، قائلة: "قلتلو للجين نبسطت هي صرت بطل وطني". وبينت أن الناس في الشوارع عندما يشاهدونها باتوا ينظرون لها بشيء من الحذر والتخوف بسبب شخصيتها.

تقاطعات "ديالا العباس" مع رنا شميس

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وتحدثت شميس أن الإنسان عموماً يحتوي على الكثير من التقاطعات فالنفس البشرية غنية يوجد الطيب، الشرير، الخير، ولكنها عندما كانت تصوّر هذه الشخصية أقصت جميع التقاطعات الخيرة الموجودة فيها وأبقت على الشخصية الشريرة والتي وصفتها بأنها "السمّاوية"، موضحة أن الممثل دائماً يجب أن يكون لديه التقاط بشكل دائم من المجتمع ليشكّل لنفسه مخزونا كبيرا يستعيده في اللحظة المناسبة.

وحول المسلسلات التي تابعتها شميس في رمضان 2020 قالت إنها شاهدت عدد من الأعمال الدرامية المصرية مثل "لعبة النسيان" و "ونحب تاني ليه"، كما بينت بأنها لم تشاهد مسلسل "سوق الحرير" لأن الأعمال الشامية لا تجذبها كمشاهدة.

ببساطة2

تعرض مسلسل "ببساطة2" إخراج تامر إسحاق لانتقادات كثيرة من المتابعين، إذ شبهه الجمهور بالمسلسل الشهير "بقعة ضوء" كونه لم يطرح الجديد باللوحات التي قدمها، وعلّقت شميس على ذلك معتبرة أن التشابه من الطبيعي وجوده فمسلسل "بقعة ضوء" و "مرايا" و"ببساطة" متشابهين جميعاً كونهم يتناولون قضايا اجتماعية بطريقة فكاهية من خلال لوحات قصيرة.

وأوضحت أنها تحب هذا النوع من الأعمال الكوميدية الاجتماعية لأنها تتكلم عن وجع المواطنين وتوصل قضية معينة للمعنيين بطريقة كوميدية وصحيحة. لافتة إلى أن مهمتها في الفن ليست فقط تقديم المتعة وإنما التكلم عن أوجاع الشارع التي تراها في مجتمعها مثل غلاء الأسعار غير الطبيعي في سوريا حالياً، مؤكدة أنه لا يوجد عمل مثالي وخالي من الثغرات ولا يستطيع الفنان أن يُرضي كافة الميول والأذواق.

رامز مجنون رسمي

وأوضحت شميس أنها تابعت برنامج "رامز مجنون رسمي" لأنه خفيف وطريف ولكنها لا تعلم إن كان النجم عندما يتم استضافته هل يكون على علم بذلك أو لا، وفي كلتا الحالتين تلك حرية شخصية ولا يجب على الناس التدخل بحسب رأيها، قائلة "يصطفل وين مشكلة الناس أنا ماعم افهم"، كما قالت إن مقدم البرنامج الفنان رامز جلال لديه سرعة بديهة عالية بالإضافة إلى كوميديا طريفة جداً، وأن رد فعل الفنان باسم ياخور أعجبتها جداً فهو الوحيد الذي ضرب رامز.