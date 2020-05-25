مصطفى قمر يشيد بتجربة تيام نجله فى خيانة عهد ويهنئ يسرا بنجاح المسلسل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم مصطفى قمر نجله تيام بنجاحه فى مسلسل "خيانة عهد"، حيث جسد تيام شخصية "على"، ابن "مروان" خالد سرحان، و"نادية" عبير صبرى، الذى يحاول التقرب من والديه ولكنه يفشل فلا يجد شخصا مقربا منه سوى عمته "عهد" يسرا، ونجح تيام فى تقديم الشخصية بشكل متقن، حيث نشر مصطفى قمر عبر حسابه على "انستجرام"، صورة لنجله تيام ويسرا، وعلق، "جميل جدا ياتيام ان دعواتنا ليك بالنجاح تتحقق باهتمام اساتذة فنانين كبار وعظماء"

مصطفى قمر على انستجرام Advertisements وتابع قمر، "قد ايه انتي جميلة يايسرا ومبروك ياتيمو ليك ولاسرة المسلسل كلهم احسنتم جميعا وماشاء الله ياتيمو موهبة عظيمة واداء رائع" مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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