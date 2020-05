شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات..عرض الحلقة التاسعة من الموسم الرابع لـ Rick And Morty والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فى خلال الساعات القادمة الحلقة التاسعة من الموسم الرابع لـ مسلسل Rick And Morty، على شبكة Hulu، الحلقة ستطرح تحت اسم Childrick of Mort، وحصلت على تقييم 8.5 على موقع imdb، قبل طرحها بـ ساعات، وتدور حول الخماسى ريك ومورتي وبيث وسامر وجيري الذين يتشاركون مغامرة جديدة فى المجرة.

على ان تعرض الحلقة العاشرة والأخيرة تحت اسم Star Mort: Rickturn of the Jerri، وستطرح يوم 31 مايو الجارى، العمل يعرض ايضا على شبكة نيتفلكس، مسلسل الرسوم المتحركة Rick and Morty، من بطولة جوستين رويلاند، كريس بارنيل، سبنسر جرامر، سارة تشالك، كارل والجرين، موريس لاماركي، دان انسجام، توم كيني، ريان ريدلي.

المسلسل يدور فى عالم للكبار، الذين يعيشون مغامرات لا نهائية لـ ريك، وهو عالم عبقري مدمن على الكحول والإهمال، مع حفيده مورتي، وهو صبي عمره 14 عامًا وليس ذكيًا جدًا، معا، يستكشفان الأكوان اللانهائية، مما يتسبب في الفوضى والوقوع في مشاكل.

وألغت شبكة نيتفلكس مسلسل الدراما October Faction، وذلك بعد موسم واحد من العمل، الذى طرح فى 20 يناير الماضى، وتراوحت تقييماته بين 6، و7، ولم تكشف الشبكة عن أى أسباب لإلغاء العمل الدرامى، الذى تكون من 10 حلقات، ووصلت مدة الحلقات إلى 39 دقيقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Tv Series Finale". ويدور مسلسل October Faction، حول متابعة مغامرات صائد الوحوش المتقاعد وعائلته.

وجاء ذلك بعد إلغاء مسلسل V-Wars، وذلك بعد طرح موسم واحد منه، فى 5 ديسمبر الماضى، وطرحت منه 10 حلقات، تراوحت تقييماتها بين 7 و7.8، على موقع IMDB، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline" فالعمل يستند إلى كتاب جوناثان مابيرى الأكثر مبيعًا "V-Wars"، الذى طرح فى عام 2012، وبدأ التحضير للمسلسل الجديد فى عام 2014.

الكتاب الذى يستند عليه المسلسل نشر فى عام 2012 من قبل IDW، الذى ظهر لأول مرة كمجموعة من القصص النثرية التى تؤرخ لأول حرب لمصاصى الدماء، وجسد الممثل إيان سومرهالدر دور الدكتور لوثر سوان، الذى يدخل عالمًا من الرعب، ويحول مرض غامض أفضل صديق له، إلى مفترس قاتل يتغذى على البشر الآخرين، ومع انتشار المرض وتغيير عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات متعارضة بين الأشخاص الطبيعيين ضد العدد المتزايد من هؤلاء "مصاصى الدماء".