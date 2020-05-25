شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى المراية بالبيجامة.. مايا دياب تتحول لطفلة فى فيديو جديد عبر تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، والتي ظهرت فيه وهي تتحول إلى فتاة صغيرة.ونشرت دياب، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترتدي بيجامة باللون الأصفر، وسرعان ما تتحول امام المرآة لطفلة ترتدي نفس ملابسها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وهنأت دياب، منذ أيام، شقيقتها جرايس بمناسبة عيد ميلادها، معربة عن شكرها لما قدمته شقيقتها من دعم لها خلال مسيرتها الفنية، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، وقالت: اليوم مش بس عيدك، متل هاليوم صار عندى أخت ورفيقة وسند وتغيرت كل حياتي بوجودك.

وأضافت "قد ما احكي عنك قليل اسمحيلي اشكرك ع كل لحظة كنتي فيها حدي ودعمتيني وما تركتيني بشكر الله ع نعمة وجودك بحياتي وبتنمنالك الصحة وتحققي كل شي بتتمني عقبال المية لأختي وحبيبة قلبي غرايس".

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وفي وقت سابق، نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها عبر حسابها "إنستجرام" وهى ترتدى بدلة، وقالت إنها التقطت هذه الصورة فى أواخر العام 2019، مضيفة: "كنا بنقول وقتها إن 2019 تروح إن شاء الله وتيجي سنة 2020.. وياريتها ماجت".

وكانت النجمة مايا دياب قد أحيت حفلًا غنائياً على "يوتيوب"، وهو حفلها الثانى خلال فترة الحجر المنزلى وقدمته للأول مرة على طريقة virtual live show 360.