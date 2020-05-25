شكرا لقرائتكم خبر عن "بوسة عالخد متزعلش حد".. باريس هيلتون تقبل كارتر ريو فى ماليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين بموقع جاست جيرد النجمة باريس هيلتون وصديقها كارتر ريو، وذلك أثناء قيامهما برحلة بحرية حيث كانا يستمتعان بوقتهما في ماليبو بكاليفورنيا ، وقاما بركوب الدراجات الكهربائية للتخفيف من حدة الضغط الذي يقع علي كل المواطنين حول العالم بسبب فيروس كورونا والحجر المنزلي.

وكانت باريس هيلتون أثارت الجدل مؤخرا بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورة تجمع نجمة باريس هيلتون بخوسيه رودريجو أريشيجا جامبو، تاجر مخدرات مكسيكى الملقب ب" التشينو انتراكس" مكتسب السمعة السيئة لمستوى المعيشة الفاخر، والذى هرب من الولايات المتحدة الامريكية قبل أيام، وتم اكتشاف جثته مقتولا.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية إلى أن باريس هيلتون وتاجر المخدرات المكسيكى ظهرا معا فى العديد من الأماكن ، منذ عام 2011، وهو ما أثار الجدل، حول وجود علاقة عاطفية تربطهما، خاصة أنه فى عام 2010، ألقت الشرطة الأمريكية فى مدينة لاس فيجاس القبض على هيلتون بتهمة حيازة المخدرات، ولكن تم إطلاق سراحها بكفالة، وكانت قضت هيلتون فترة فى السجن فى عام 2007 بعد أن أدينت بقيادة السيارة تحت تأثير الخمر.

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وفى 9 مايو الجارى، تم وضع التشينو قيد الإقامة الجبرية، وانتهك الإفراج المشروط وهرب، وتم العثور على جثتته فى 16 مايو مع جثة شقيقته أدا جيمينا وصهره، مصابين بطلقات نارية داخل سيارة فى كولياكان،بولاية سينالو المكسيكية، وترى الصحيفة أن علاقة هيلتون بتاجر المخدرات كانت لا تزال قائمة ولديها سر مقتله.

وأوضحت الصحيفة أنه فى عام 2013 تم القبض عليه فى مطار أمستردام ، قبل شهرين فقط من اعتقال زعيم منظمة سينالو كارتل، التشابو جوزمان، فى المكسيك، وتم تسليم جامبو إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان مطلوبا بتهمة تهريب الكوكايين والماريجوانا بفضل تعاون العصابات مثل لوس نيترو فى جنوب كاليفورنيا.

وأوضحت الصحيفة، أن على حساب التشينو انتراكس على الانستجرام ظهرت له العديد من الصور التى يرتدى فيها زى الجاسوس البريطامى الشهير جيمس بوند، وسافر للعديد من الدول العربية مثل دبى، والدول الاوروبية مثل إسبانيا وفرنسا.