شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يدعو متابعيه لإرسال فيديوهات أغنية " احنا مش بتوع حداد" بلغة الاشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المطرب أحمد جمال جمهوره إلى تصوير فيديوهات لأغانى وطنية وإرسالها له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، حيث نشر جمال فيديو لإحدى أغنياته، وتقدمها فتاة بلغة الإشارة، وعلق على الفيديو قائلا، "بلغة الاشارة ابعتولي فيديوهاتكم عشان نشارك شباب الصم زي ما اتعودنا في أغانينا الوطنية".



احمد جمال على انستجرام

وقال أحمد جمال إنه شاهد أحداث مسلسل "الاختيار" وكانت الأحداث شديدة الصعوبة ولن يتوقعها أحد، مضيفا أنه لم يتوقع أن الحياة شديدة الصعوبة بهذا الشكل في سيناء والعريش. وأكد جمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أغنية "احنا مش بتوع حداد" هي رسالة للشهيد أحمد المنسي ولكل شهداء القوات المسلحة والشرطة.

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الأغنية بلغة الإشارة

أما الرسالة الثانية التى من خلالها أراد صناع العمل توصيلها بحسب جمال فهي أن المصريين لم يتوقفوا ولن يتم تعطيلهم عن مواجهة الإرهاب، مشيرا أن الأغنية هي إهداء من أسرة العمل للشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، متنميا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

وصور أحمد جمال أغنيته الجديدة "احنا مش بتوع حداد" خلال الأيام الماضية، وتم عرضها تزامناً مع عرض مسلسل "الاختيار" فى الحلقة28 ، والأغنية من كلمات محمد طارق وديع ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.