شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتشهير بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن زواجها من أحد الأشخاص، والذى تقدم إلى المحاكم، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية، وهى واقعة غريبة، فدائما ما يسعين السيدات إلى إثبات زواجهن وليس العكس، ولكن مع تداول وثيقة مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعى، تشير إلى زواج هيفاء وهبى من مدير أعمالها محمد وزيرى، علفت هيفاء وهبى على الأمر عبر حسابها على "تويتر" .



هيفاء وهبى

وقالت هيفاء، "ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا"

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وكانت هيفاء وهبي نشرت صورة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تهنئ بها جمهورها فى الوطن العربى بعيد الفطر المبارك، وعلقت: "العيد فرحة لا تكتمل إلا بوجودكم.. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير".

في سياق آخر كانت النجمة هيفاء وهبي قد كشفت عن قائمة مسلسلاتها المفضلة فى شهر رمضان، خلال فترة العزل المنزلى التى تقضيها فى منزلها بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث نشرت عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام" مشاهد من مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللي كريم والنجم أسر ياسين وعلقت: "ألذ مسلسل".

كما نشرت صورة خلال متابعتها لمسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، وتعلق: "المبهرة يسرا"، كما نشرت مشهدا للفنانة روجينا من مسلسل "البرنس" لتعبر عن حبها لها.