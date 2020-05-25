شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزارة الثقافة تبث حفلا غنائيا لـ وائل جسار احتفالا بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبث وزارة الثقافة المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حفلا غنائيا للنجم وائل جسار مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءا احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك".

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرا، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل سم "ماتغيبش ثوانى" من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن اخراج فاد حداد، وتم تصويره في لبنان وسط اجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.

وينقل وائل في هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف انها مصابة بمرض عضال وتقرر ان تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بإبتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.

قدم وائل جسار مؤخراً أغنية "غربة حب" تتر مسلسل "ختم النمر" الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.