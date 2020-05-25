شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى مع قراء ”الخليج 365” لايف على صفحة فيس بوك بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي النجم محمد صبحي بعد قليل وتحديداً الساعة الرابعة والنصف عصرا على صفحة الخليج 365 بالفيس بوك مع محبيه وقراء الخليج 365، مع الزميل جمال عبد الناصر، وذلك بعد عرض مسرحيته "خيبتنا" أمس لأول مرة وتصدرها مؤشرات البحث على موقع جوجل .

مسرحية "خيبتنا" عرضت لأكثر من موسم مسرحي محققة نجاحا كبيرا ورفعت لافتة كامل العدد في كل عروضها وبعد عرضها أمس تلفزيونيا ستكون متاحة على اليوتيوب .

مسرحية "خيبتنا" تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى.

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تتناول مسرحية "خيبتنا" ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات الذي يتنبأ بحرب فيروسات بين القوي العظمي في العالم .

"خيبتنا" مسرحية صريحة فيها دعوة لقراءة التاريخ ومعرفة الماضى لرسم المستقبل بطاقة إيجابية عالية، لأن الإنسان بدون وطن يصبح مشتتا، لأننا نجاة للوطن والوطن لنا نجاة".