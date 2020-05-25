أحلام تحتفل بعيد الفطر بطريقتها الخاصة

متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت الفنانة الاماراتية أحلام بطريقتها الخاصة بعيد الفطر السعيد وحرصت على تهنئة جمهورها بصوتها المميّز.
ونشرت أحلام عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام تسجيل صوتي لها وهي تردد تكبيرات العيد بصوته العذب، ووضعت في الخلفية صورة لها وهي ترتدي عباءة واسعة وأنيقة مع تطريزات مميزة، وغطت رأسها بقبعة العباءة.
ومن المعروف أن الفنانة الاماراتية تبتعد خلال الشهر الفضيل عن النشاطات الفنية وتحرص على نشر الادعية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو متابعيها إلى العبادة والاستغفار خلال الشهر الكريم.
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