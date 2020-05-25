بالصور – إبنة جنات تخطف الأنظار بجمالها

متابعة بتجـــــــــرد: حرصت الفنانة المغربية جنات على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، من خلال صورة بصحبة ابنتها التي تحمل اسمها نفسه.

وخطفت الطفلة الانظار بجمالها وملامحها البريئة التي تشبه الى حدّ كبير ملامح والدتها، ونالت الصورة اعجا الالاف من متابعي النجمة المغربية وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمال الطفلة، لافتين الى انها نسخة مصغرة عنها.

وكانت جنات في بداية انجابها للطفلة قد حرصت على عدم الكشف عن ملامح صغيرتها ولكنها تراجعت عن الفكرة بعد ذلك بناء على طلب محبيها.

يذكر أن جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان عام 2017، وأنجبت منه ابنتهما جنات، في العام الماضي.