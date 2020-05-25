بالفيديو – أحمد حلمي يحضر طعام العيد في حديقة منزله

متابعة بتجــــــــرد: شارك النجم احمد حلمي متابعيه على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو لأجواء عيد الفطر والوقت الذي يقضيه مع عائلته في الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر النجم المصري وهو يطبخ السجق مع الخضار في حديقة منزله، وقام بحركات طريفة أثناء تحضير الوصفة ورمي المكونات في المقلاة وعلق قائلًا: “سجق سعيد عليكم”.

وحرص حلمي على الردّ بطرافة على أحد التعليقات الذي كتب فيه بأنه يحضر “هوت دوغ” وليس سجق، قائلاً: “لا سجق بس متعلم برا”.

وكانت حلمي قد شارك أخيراً في حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات، وكانت آخر أعماله الفنية فيلم “خيال مآتة”، مع منة شلبي وخالد ‏الصاوي، وإخراج خالد مرعي.