هيفا وهبي في أول تعليق لها بعد انتشار خبر زواجها

شهدت المعركة القائمة بين النجمة هيفا وهبي ومدير اعمالها السابق محمد وزيري فصلاً جديدأً من المواجهة وذلك بعدما انتشر في الساعات الماضية خبراً عن إقامة مدير أعمالها السابق محمد وزيري دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه منها، حيث حدد في الثاني من يونيو المقبل موعداً لانعقاد أولى الجلسات داخل قاعة الأسرة بمحكمة عابدين.

إلا ان هيفا لم تسكت عن الموضوع ونفته وغرّدت مؤكدة انها ستتجه الى القضاء لمقاضاة كل من قام بهذا التشهير قائلة: “ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا”.

نذكر ان هيفا وهبي كانت قد حررت محضرًا عن طريق محاميها في مصر ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

واتهم محامي هيفا، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.