يسرا: أصبت بفيروس خطير يصل المخ وعادل إمام أنقذ حياتي (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية يسرا للمرة الأولى عن إصابتها بفيروس يصيب المخ، قائلة إن الفنان المصري عادل إمام تدخل في هذا الأمر بترشيحه طبيبًا لها في فرنسا، وظلت 3 أشهر حتى تم علاجها من هذا الفيروس.

وأكدت يسرا أنها من الشخصيات التي تتحمل الألم بشكل مستمر، لافتة إلى أن سفرها في هذه الفترة إلى فرنسا جعل البعض يعتقد أنها في نزهة، ولكنها في حقيقة الأمر ذهبت للعلاج.

وأشارت إلى أن عادل إمام له الفضل بعد الله في إنقاذ حياتها 3 مرات بسبب ترشيح هذا الطبيب لها، لأنها ذهبت إليه 3 مرات لتلقي العلاج في عدد من الأمراض التي أصابتها.

وقالت يسرا في مقابلة متلفزة إنها كانت بين الحياة والموت بسبب الفيروس الخطير الذي كاد يصل للمخ، لافتة إلى أن الطبيب تفاجأ من شدة تحملها للألم أثناء توقيع الكشف عليها.

وكانت الأمراض التي شفيت منها يسرا جلطة تعرضت لها داخل الأحبال الصوتية وتسببت في عدم قدرتها على الكلام لمدة 3 أشهر، وتركت أثرًا يلازمها حتى الآن، موضحة أن تدخل عادل إمام في مرضها جعلها تقول له: "أنت زعيم حياتي".

Advertisements

والمرض الآخر هو تعرضها للإجهاض المفاجئ وذلك عندما كانت حاملا في الشهر الخامس، مبينة أنها دخلت المستشفى ومكثت به لمدة 3 أشهر، وأكدت أنها حريصة على عدم تصدير آلامها ومشاكلها للناس حتى لا يتحملوا أكثر ما طاقتهم.

وتحدثت يسرا عن كواليس مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، فقالت إن مشهد الدفن الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأن صوت الشيخ محمود التهامي أحد أهم عوامل نجاحه.

وأضافت: "صوت الشيخ التهامي على المشهد كمان وخلاه في حتة تانية خالص، لأنه قاله حلو حلاوة مش معقولة ودي فرصة أشكره لأنه جه اتفرج على المشهد الأول وقال هقوله فورًا مترددش ثانية وراح سجل".