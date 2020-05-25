داليا مبارك ردا على عبدالله الطليحي: ما أقدر أنزل لهذا المستوى

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت المطربة السعودية داليا مبارك، عن صمتها وردت على إحراج الإعلامي الكويتي عبد الله الطليحي لها بعدما قال عن بدايتها الفنية إنها كانت تعمل "طقاقة" بالأعراس بالمملكة العربية السعودية، موضحة أنها لا تتحدث عن أحد لا يعنيها كونها ابنة السعودية وتعتبر واجهة عن بلادها.

وبيّنت داليا مبارك في مقابلة مع الإعلامي الكويتي عبدالله النجم عبر تقنية "البث المباشر" على موقع "إنستغرام"، أنها تعمل بأصلها وأنها في مكانة تجعلها لن تنزل لهذا المستوى من الحوار.

وقالت داليا مبارك: "لا أحب أن أتكلم عن أحد لا يعنيني أنا بنت السعودية وبنت كل بيت بالسعودية وكل أم سعودية أمي وكل أب سعودي أبوي وكل عيال السعودية إخواني .. اليوم أنا واجهة أنا اليوم مثل".

وأضافت المطربة السعودية: "لما ينغلط عليّ مو مشكلة خليني أبتسم وأنهي الحوار بطريقة لطيفة ولا أغلط ولا أوصل للغلط لأنو كل واحد بيعمل بأصله وبتربيته ومعدنه وكل شيء".

واختتمت داليا مبارك: "كلنا نعرف نرد بس أنا لقيت نفسي في مكان ما أقدر أنزل لهالمستوى من الحوار والرد".

وكان عبد الله الطليحي قال في بث مباشر مع داليا مبارك عبر "إنستغرام"، "في بدايتك كنتي طقاقة وكان أي شخص يذكر بدايتك كنت تقولين لأ شو تعليقك"، لتسخر منه قائلة: "ما شاء الله هذا السؤال من نفسك ولا شو"، رافضة الإجابة عن السؤال بقولها: "أنا غنيت بجامعة اليمامة بالسعودية قدام الأمير".

Advertisements

وقاطعها عبد الله الطليحي مرة أخرى، قائلًا: "بدي إجابة على السؤال أنتي بدايتك كانت طقاقة ما تتهربي"، الأمر الذي دفعها للانفعال قائلة "أنت مجنون أنت ولا شو مجنون صح أنت".

وكانت داليا مبارك وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه، خلال استضافتها عبر مداخلة في البرنامج الرمضاني "سهرانين معاكم بالبيت"، بعدما أخطأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في اسمها، فنادتها بـ"ديالا" بدلا من "داليا"، إلا أن الأخيرة لم توافق على خطأ سيرين وردت عليها خلال مداخلة بالفيديو مع البرنامج، وتعمدت لفظ اسمها بـ"نسرين"، بدلا من سيرين.

وبعدها أخذ خط الأزمة منحنى تصاعديا بعد تغريدات متبادلة بين الثنائي على حساباتهما على موقع "تويتر"، حيث بدأت الأزمة سيرين عبدالنور عبر حسابها على "تويتر"، فخرجت بتغريدة رأتها داليا مبارك بأنها المقصودة بها، فأعادت تغريدها عبر حسابها الخاص، بل وردّت بأخرى مماثلة.

كتبت "سيرين" قائلة: "الصمت متعة في زمن الثرثرة .. #سيرين_عبد_النور"، في إشارة منها إلى أن الأمر أخذ أكبر من حجمه وأن ردّ داليا مبارك على الخطأ الذي وقعت فيه وإحراجها أيضًا لم يكن محل إعجابها.

وعلى إثر إعادة داليا مبارك لتغريدة سيرين عبدالنور كان الجمهور بالمرصاد، وبدأت أحاديث بينهما حول من الغاضبة من الأخرى وكيفية الصلح بينهما، بينما ساند البعض سيرين عبدالنور في موقفها وأكدوا أنها محل احترام من الجميع.

وأكدت داليا مبارك في تغريدتها أن ما فعلته مع سيرين عبدالنور في ردها عليها كان بغرض المزحة إلا أن الأمر تحول لمزحة "بايخة" وفق تعبيرها"، فكتبت قائلة: "ساعات نمزح مزحة قصدنا منها نلطف الجو بعدين نكتشف إنها مزحة بايخة مالها طعم ولا لون وما كان لها داعي #تصير #كثير #عادي #بس #كورونا_طولت #احب_سيرين #سهرانين_معاكم_بالبيت".