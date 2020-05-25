تامر حسني يصالح زوجين على الهواء بطلب من الزوجة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استجاب الفنان المصري تامر حسني، لسيدة طلبت منه توجيه رسالة لزوجها "أبو علاء" من أجل أن يصلح بينهما، خصوصاً وأنَّ زوجها يحب تامر بشكلٍ كبير، في حادثةٍ طريفة وعلى الهواء مباشرةً، خلال تواجده على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات لتقديم حفلٍ غنائيٍ من دون جمهور.

وجاء في نص الرسالة التي بعثت بها السيدة لقناة "ON E" الناقلة للحفل: ""أنا من أول الحظر اتخانقت مع زوجي، الذي ترك البيت، وأنا بصراحة كنت غلطانة فيه، ونفسي أصالحه، هو اسمه أبو علاء، وأكيد أكيد بشوفك دلوقتي لأنه من عشاقك ويحبك بجنون، وياريت تهدي له أغنية وتقول له يرجعلي".

فما كان من النجم المصري إلا أن استجاب لطلبها قائلاً: "يا أبو علاء يا عسل، خلاص المسامح كريم، هي عارفة إنها غلطانة، وبتصالحك قدام الدنيا كلها، وأنت لازم تقبل الصلح، أتمنى أن كلامي يؤثر مع أبو علاء، وإن شاء الله يرجعوا لبعض".

ليقوم بعدها بإهداء أبو علاء أغنية "ارجعلي"، ممازحاً إياه بالقول: "لازم ترجع يا أبو علاء أنا تدخلت في الموضوع، ما تصغرناش بقى".

وكان تامر حسني قد قدم أمس الأحد حفلاً غنائياً من دون جمهور تماشياً مع الأوضاع التي تمر بها مصر حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا، وجرى نقله مباشرةً عبر قناة "ON" بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث حقق نجاحا كبيرا، فى جذب المشاهدين، وتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين أشادوا باختيار تامر للأغنيات، وأيضا بغناءه أغنية "بحلم بيك"، للراحل عبد الحليم حافظ بإحساس مختلف، الأمر الذى جعله الفيديو الأكثر تداولاً.

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وكان تامر حسنى بدأ حفله الغنائي بأغنية "الأصل مصرى"، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

كما عرض على هامش الحفل، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى.، وهي الأغنية التي قام بنشرها تامر عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

يُذكر أن آخر أعمال تامر حسني، كان الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة محمد منير، سميرة سعيد، صابر الرباعى، وائل جسار، كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان