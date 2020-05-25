بشرى تؤكّد أن فريق عمل مهرجان الجونة يعمل وكأنه سيقام في موعده

كشفت الفنانة بشرى أن فريق مهرجان الجونة السينمائي، يعمل وكأن الدورة الرابعة من المهرجان ستقام في موعدها.وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، أنهم يتبعوا قوانين البلد وسياساتها في التعامل مع الظروف خاصة فيما يخص الفعاليات والاحتفالات.





أضافت، أن فرصة المهرجان هو أن موعد إقامته متأخر عن مهرجانات أخرى، لذا قد يكون هناك فرصة، مشيرة إلى أن المهرجان هذا العام سيكون مختلفا، وهم حاليا يختارون الأفلام، واختتمت كلامها أنهم الآن في مرحلة دراسة للشكل الذي سيظهر عليه المهرجان في حال إقامته في ظل أزمة فيروس كورونا.

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يشار إلى أن بشرى تشارك في رمضان 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، نسرين، هدي الاتربي، عمرو عابد، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، أميره نايف إخراج تامر حمزة

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