شكرا لقرائتكم خبر عن إيلي جولدينج تفاجئ العالم بعدد ساعات صيامها.. اعرف ماذا قالت عن الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية إيلي جولدينج عن واحدة من الاسرار التي قد تفاجئ عشاقها ومحبيها، حيث أكدت أنها تصوم ما يصل إلى 40 ساعة في كل مرة وهو الامر الذي اعتبره الكثير من محبيها ومعجبيه أمر غريب بنسبة كبيرة، كون 40 ساعة هو وقت طويل، وهو الخبر الذي تداولته عدد من المواقع الفنية، وأبرزها "اينديا اكسبرس".

قالت ايلي جولدينج أنها تكتفي بشرب الكثير من الماء بالإضافة إلى الشاي والقهوة، ونقلت صحيفة "ميرور" عن جولدنج: "أن الصيام آمن ومفيد ما لم تكن مصابا بمرض السكري أو لديك مشاكل صحية خطيرة، فقد بدأت بالصوم لمدة 12 ساعة وبنت طريقها حتى وصلت الي صيام 40 ساعة بمرور الوقت.

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اسم ايلي جولدينج تصدر المواقع

وعن المخاوف الصحية المرتبطة بالصيام لفترة طويلة قالت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (33 عام) أنه تمت الموافقة علي فكرة الصيام لفترة طويلة من قبل الاطباء، وأضافت: "أقوم بذلك بأمان شديد من خلال تناول طعام مغذي عن عمد في اليوم السابق وبعده".

وأكدت إيلي جولدينج التي بدأت مسيرتها الفنية في عام 2009 أن الصيام من وقت لآخر هو طريقة رائعة لإعطاء الجهاز الهضمي استراحة.