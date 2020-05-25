شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عرفة يضع اللمسات الأخيرة على فيلم "النمس والأنس" قبل بدء تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المخرج شريف عرفة الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، موعداً لبدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "النمس والأنس"، وذلك بعد انتهاء أجازة عيد الفطر، حيث قارب عرفة على الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير تمهيداً لبدء العمل.

الفيلم بطولة محمد هنيدى ومنة شلبى وعمرو عبد الجليل وصابرين وضيف الشرف شيكو، ويجرى شريف عرفة اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، وأصبح الفيلم مرشحا للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل حسب تطورات أزمة فيروس كورونا التى تسببت فى اغلاق دور العرض طوال الفترة الحالية.

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ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والأنس" إلى السينما بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.

وكان آخر أفلام المخرج شريف عرفة "الممر" الذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات بلغت 75 مليون جنيه، والفيلم بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.