شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى: مى عمر فاجأتنى فى الفتوة و غيران إنها ظهرت أفضل مع حسين المنباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج محمد سامى على تهنئة أبطال وصناع مسلسل "الفتوة" خلال استضافتهم فى برنامج "الحياة اليوم" على شبكة تليفزيون الحياة، مع لبنى عسل وحسام حداد واشرف حازم ، حيث أجرى سامى مداخلة هاتفية خلال الحلقة التى تواجدت فيها زوجته مى عمر.

وقال محمد سامى :"أريد أشكر أبطال مسلسل "الفتوة" لأنى استمتعت جداً بكل تفاصيله وأبطاله ومخرجة وأخص بالشكر الفنان القوى الموهوب ياسر جلال الذى أعتبر نفسى من جمهوره، وهو يمتلك فى التمثيل مدرسة مختلفة يتعلم منه نجوم كثيرون .

وعن رأيه فى زوجته مى عمر قال :"مى عينى الاتنين وحبيت دورها وفاجأتنى به، وأنا مؤمن بها من أول ما شفتها بتمثل على مسرح الجامعة، بس غيران إنها ظهرت متطورة وأفضل مع المخرج حسين المنباوى أكثر ما تظهر معى، مشيراً إلى أنه لم يكن قلق عليها لأنها أصبحت لديها خبرة فى المجال وهى فى مكان صح مع مخرج قوى ومحترف ونجوم محترمين".

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محمد سامى ومى عمر

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، وعرض على قناة الحياة فى شهر رمضان المنصرم، وشارك فى بطولته ياسر جلال، مى عمر، وأحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، أحمد خليل، مها نصار، محمود حافظ، انعام سالوسة، ضياء عبد الخالق، عايدة رياض، مجدى فكرى، غفران،

وقدم محمد سامى هذا العام مسلسل "البرنس" من تأليفه وإخراجه وحقق به نجاحاً كبيراً، وهو بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان، أحمد فهيم، وضيف الشرف عبد العزيز مخيون، ريم سامى، محمد مهران، بدرية طلبة، مروى الأزلى وإنتاج شركة سينرجى.