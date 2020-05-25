شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لـ"نجوى كرم": "ممنوع نسكت على الحرامية اللي وصّلوا البلد لحالة معيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم اللبناني راغب علامة، رسالة معايدة لصديقته المطربة اللبنانية نجوى كرم، واستغل الأوضاع السيئة التي تعيشها لبنان لإلهاب مشاعرها الوطنية، وقال لها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "كل عام وانتي بخير ومتألقة صديقتي نجوى من اليوم ورايح ممنوع نسكت عن الفاسدين والحرامية والمجرمين اللي وصّلوا البلد للحالة الهستيرية المعيبة. لازم يعلا صوتنا وصوت اللي بيحبونا وممنوع نسكت، لأن الساكت عن الحقّ شيطان أخرس".



راغب علامة على تويتر

وكان النجم اللبنانى راغب علامة، ظهر فى مقطع فيديو نشره ابنه خالد عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وهما يرقصان رقصة "الدبكة" الشهيرة، وسط أجواء عائلية وأصدقاء ابنه ضمن احتفالات عيد ميلاده الذى احتفل به منذ أيام.

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ونشر خالد علامة، مقطع الفيديو الذى ظهر فيه والده وهو ممسكاً "بالطبلة" ويتراقص خالد على ألحانه وسط تصفيق حار من أصدقائه وعائلته.

وكان النجم راغب علامة قد هنأ ابنه خالد، بعيد ميلاده، بصورة تجمعهما، وعلق عليها راغب علامة قائلا: "حبيب روحى وحياتى خالد علامة، بمثل هاليوم رقص قلبى رقصة فرح حقيقية، وبعدها عم تزيد سعادتى أنا وعم شوفك عم تكبر قدامى وتصير رجل قد المسؤولية، بفتخر فيك وبكل تفاصيلك لأنّك نعمة كبيرة أنعمها الله عليّ.. كل عام وانت الفرحة اللى بيكبَر معها قلبى وبتزيّن عمرى وأوقاتى.. عيد ميلاد سعيد".

وعلى جانب آخر، تحيى النجمة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا أون لاين بدون جمهور، يوم الخميس المقبل الموافق 28 مايو، ضمن حفلات عيد الفطر، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ ضمن خطة المطربين في إحياء الحفلات أون لاين لمنع التجمعات وتنفيذا للتباعد الاجتماعي في ظل وجود فيروس كورونا المستجد.