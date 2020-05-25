خالد سليم يحتفل بتخطي "اللي فات مات" مليون مشاهدة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان خالد سليم بتخطي أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، حاجز المليون مشاهدة عبر حسابه بموقع "فيسبوك" في أقل من 24 ساعة. وكتب سليم عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مليون مشاهدة لأغنيتي الجديدة اللي فات مات، في أقل من ٢٤ ساعة على فيسبوك". Advertisements وأضاف: "متابع تعليقاتكم ومبسوط حقيقي بردود أفعالكم ، تقدروا تشوفوها كاملة دلوقتي على يوتيوب من اللينك دا". "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان، ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا وتم تصوير الكليب فى لبنان.

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