أمير طعيمة يدعو لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: دعا الشاعر الغنائي أمير طعيمة، بالشفاء العاجل للنجمة رجاء الجداوي، التي أصيبت قبل أيام بفيروس كورونا المستجد. وكتب "طعيمة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "كل تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بإذن الله، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما". وأصيبت النجمة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تأكدت إيجابية نتيجة التحليل، ونقلت بعدها لمستشفى العزل بالإسماعيلية. وكانت النجمة الكبيرة قد شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "لعبة النسيان"، وهو من بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل

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