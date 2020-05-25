وفاة جدة الفنان محمد أسامة (أوس أوس)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الفنان محمد أسامة (أو أوس)، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة جدته.
ونشر أوس أوس صورة لجدته الراحلة، معلقا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله جدتي، مع السلامة يا حبيبتي هتوحشيني أوي، وسلامي لأوبا ولكل الغاليين، الرجاء الدعاء لها بالمغفرة والرحمة وأن يسكنها الله فسيح جناته".
يذكر أن أوس أوس، شارك في سباق دراما رمضان 2020، بالمسلسل الكوميدي "2 في الصندوق"، وهو من بطولة حمدي الميرغني، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد.
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