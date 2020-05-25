بعد إصابتها بكورونا.. إسعاد يونس تتمنى الشفاء العاجل لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تمنت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الشفاء العاجل، للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ونشرت "يونس"، صورة للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "هاتقومي إن شاء الله منها يا روحي، باسم الله الشافي المعافي حاتقومي منها ". وأثبتت الفحوصات إصابة الفنانة الكبيرة بالفيروس بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت بعدها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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