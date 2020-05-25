نجوى كرم تحتفل بعيد استقلال الأردن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بعيد استقلال الأردن، والذي يوافق 25 مايو من كل عام.
وكتبت: "إن شالله الاستقلال بالأردن بيضل يشتي حرية، عيد استقلال الأردن".
من ناحية أخرى، تستعد الفنانة اللبنانية لإحياء حفل غنائي "أون لاين" يوم الخميس المقبل الموافق 28 مايو، في تمام التاسعة مساء، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.
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