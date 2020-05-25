خاص| أول تعليق لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت النجمة رجاء الجداوي إنها تتلقى الرعاية حاليا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وأكدت الفنانة الكبيرة، في تصريح خاص لمصراوي، أنها لن تخرج من المستشفى قبل المدة المقررة للبقاء في العزل.

وتابعت: "أنا كنت بتخذ كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة، إحنا عاوزين نخاف أكتر على ولادنا وأهلنا، ولازم نخاف على بعض أكتر من كده".

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ووجهت النجمة الكبيرة الشكر لجمهورها، قائلة: "أنا بشكر الناس كلها، ويمكن دعم الناس هو اللي مخليني أتحمل اللي أنا فيه، ربنا يكرمهم وماسمعش عن حد منهم أي سوء".

كما وجهت "الجداوي" نصيحة للجميع قائلة: "يا ريت ماحدش يستهين بالمرض ده، لأن إحنا بنتعامل مع شبح مش عارفينه، ومش عارفين إحنا ممكن ناخده من مين، يجوز اللى جنبك حامل للميكروب ومش باين عليه أي أعراض، يا ريت الناس كلها تتخذ إجراءات الوقاية، وربنا يعدي الأزمة دي على خير".

وأثبتت الفحوصات إصابة الفنانة الكبيرة بالفيروس بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.