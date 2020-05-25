ما الحلم الذي تمناه تامر حسني وتحقق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني عن أمنية تمناها الأخير، وحققها وهي غناؤه على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات.

ونشرت بسمة مقطع فيديو من حفل زواجها الذي أقيم أول أيام عيد الفطر، بالأهرامات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وعلقت بسمة على الفيديو: "والله من قلبي فخورة بيك يا حبيبي وفخورة بشرف المكان اللي إنت غنيت فيه النهارده، الحمد لله حلم من أهم أحلامك اتحقق وغنيت في أعظم مكان، المكان اللي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه والناس كلها تسمعك، مبروك يا حبيبي".

كان المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صرح بأنه بعد موسم رمضان، قرر مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسى أن تقدم قنوات المجموعة احتفالا مميزا بعيد الفطر المبارك وخلال فترة حظر التجوال، وذلك من خلال عرض مجموعة من الأفلام والمسرحيات الجميلة خلال أيام إجازة العيد.

ويختتم كل يوم بسهرة مميزة من خلال حفلات ترفيهية يحييها المطربون والمطربات من أفضل نجوم مصر مثل تامر حسنى وأنغام وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد وهشام عباس ومدحت صالح وعلاء عبد الخالق، مع كوكبة من الموسيقيين وذلك من مسارح الصوت والضوء بالأهرامات وحديقة الأزهر.