هيفاء وهبي تهنئ الأردن بعيد الاستقلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على تهنئة الشعب الأردني بعيد الاستقلال الـ 74، الموافق اليوم 25 مايو. ونشرت هيفاء صورة لعلم الأردن، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "بمناسبة عيد الاستقلال الـ74، كل عام والمملكة الأردنية وشعبها بخير". وشاركت هيفاء وهبي في كليب "هنغني كمان وكمان"، الذي طرحته المطربة إليسا مؤخرًا. الأغنية من كلمات شادي نور وتوزيع إلهامي دهيمة وألحان محمد يحيى، وصورتها إليسا من داخل منزلها.

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