باسل خياط يهنئ جمهوره بعيد الفطر: "ما بعد الضيق إلا الفرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان السوري باسل خياط، جمهوره، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشر "باسل" صورة تجمعه بزوجته ناهد زيدان، وعلق: "كل عام وأنتوا دائما يارب بألف خير، وإن شالله ما بعد الضيق إلا الفرج عليكم وعلينا جميعا، محبتي الكبيرة من القلب لقلوبكم الكبيرة وابتسامتكن الدايمة يارب".

وشارك الفنان السوري في السباق الرمضاني ببطولة مسلسل "النحات"، وهو من بطولة أمل بوشوشة، فادي إبراهيم، كارول عبود، يارا قاسم، إيلي متري.

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